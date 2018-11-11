السكة الحديد تستأنف نقل خام الفوسفات لمصانع السماد بأسيوط بعد توقف سنوات

كتب رضا حبيشى

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، وصول أول قطار بضائع محمل بخام الفوسفات بحمولة 1200 طن من شركة النصر للتعدين بالسباعية فى أسوان إلى مصانع الشركة المالية والصناعية بمنقباد بأسيوط بعد توقف دام سنوات.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى أنه ضمن خطة الهيئة للعمل على تعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية خلال المرحله المقبله استكمالا للنشاط المتزايد الذي شهدته السكة الحديد مؤخرا في مجال نقل البضائع، لافتا إلى أن هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة فى استعادة قدامى العملاء للعمل على تنمية إيرادات الهيئة حيث قامت الهيئة بوضع خطة لتحسين الوحدات المتحركة للوصول إلى 25 مليون طن عام 2022.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أن المستهدف التوسع ف فتح محطات تبادلية جديدة لاستقبال ونقل البضائع مابين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية غير المتصلة بالسكة الحديدية، موضحا أن الهيئة سبق لها النقل من الموانئ إلى محطات حلوان والسادس من أكتوبر والروبيكى بالعاشر من رمضان وأسوان على التوالى.