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السفير السعودى بالقاهرة: المملكة سددت حصتها فى ميزانية فلسطين بـ 60 مليون دولار

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:47 م
السفير السعودى بالقاهرة: المملكة سددت حصتها فى ميزانية فلسطين بـ 60 مليون دولار السفير أسامة نقلى
كتب محمد عبد العظيم
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قال السفير أسامة نقلى السفير السعودى فى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الصندوق السعودى للتنمية قام بتحويل مبلغ 60 مليون دولار أمريكى، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر "أغسطس وسبتمبر وأكتوبر"، بواقع 20 مليون دولار شهرى.

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وأكد السفير أسامة نقلى فى بيان صادر عن السفارة نشرته على صفحتها الرسمية، أن المملكة العربية السعودية ستستمر فى دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.

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