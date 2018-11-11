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السفارة الفرنسية بالقاهرة تحيى ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى (صور)

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:30 م
السفارة الفرنسية بالقاهرة تحيى ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى (صور) وقفة السفارة الفرنسية
كتب محمد عبد العظيم
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تحتفل العديد من دول العالم وعلى رأسها فرنسا اليوم الأحد، بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، عقب الهدنة التى تم توقيعها بين الدول المشتركة فى الحرب لإنهائها بشكل كامل، وفى هذا الإطار نظمت السفارة الفرنسية بالقاهرة وقفة شارك فيه ستيفان روماتيه السفير الفرنسى فى القاهرة، ويوليوس جيورج لوى السفير الألمانى فى القاهرة، بالمقابر اللاتينية بمصر القديمة، فى إطار ذكرى إنهاء الحرب.

 
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وكان ستيفان روماتيه السفير الفرنسى فى القاهرة، ويوليوس جيورج لوي السفير الألمانى فى القاهرة، شارك فى لقاء مع طلبة المدرستين الألمانية بالدقى والليسية الفرنسية بالقاهرة، وذلك للحديث حول مئوية هدنة 11 نوفمبر 1918. 

 

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يذكر أنه فى مثل هذا اليوم قبل 100 عام، وُقعت الهدنة بين الحلفاء والإمبراطورية الألمانية فى 11 نوفمبر 1918 فى الساعة الـ5 صباحا، والتى كان من أبرز بنودها نهاية القتال فى الحرب العالمية الأولى، ودخلت حيز التنفيذ عند الساعة 11 صباحا، بعد 4 سنوات من القتال بين الدول المشاركة فيها.


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