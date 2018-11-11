السعودية توقع على النظام الأساسى لمركز عمل منظمة التعاون الإسلامي

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وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أنه وقع الاتفاقية وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ويهدف المركز إلى تعزيز وتمكين جهود التنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في المنظمة، والتنسيق بين المنظمات ذات الصلة في الدول الأعضاء، إضافة إلى المعاهد الأخرى التابعة للمنظمة التي تزاول نشاطها في المجالات المرتبطة بالعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.

ويمنح مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي الزخم القوي للجهود الجماعية للدول الأعضاء في المنظمة من أجل إعداد القوى العاملة في بلدان المنظمة لمواجهة تحديات العولمة وتحرير التجارة، كما يعزز تفعيل المركز التعاون بشكل ينطوي على فائدة متبادلة بين البلدان الإسلامية في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

ويعمل المركز أيضا على تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء بغية تعزيز تنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية والقرارات والإعلانات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.