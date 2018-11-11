السجن 6 سنوات لعاطل بكفر صقر بالشرقية لحيازته 55 لفافة هيروين

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالسجن 6 سنوات، لعاطل، لحيازته مخدر الهيروين ترويجه بدائرة كفر صقر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكى، وعضوية المستشارين طارق النفراوى، ومحمد سراج، وسكرتارية فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 1897 جنايات كفر صقر، لسنة 2018، والمقيدة برقم 22 لسنة 2018 كلى شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام النقيب إسلام يسين، معاون مباحث كفر صقر، برئاسة الرائد أحمد سامى، رئيس المباحث، من ضبط " أحمد ال ص " 29 سنة مقيم حى النصر كفر صقر، لقيامه فى يوم 8 أكتوبر، بحيازة 55 لفافة من مسحوق الهيروين،بقصد الإتجار والترويج على عملائه، وتم إحالته لنيابة كفر صقر العامة، التى قررت بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالته لجنايات الشرقية التى أصدرت حكمها المتقدم.