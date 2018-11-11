السجن 5 سنوات لخمسة متهمين بالشروع فى قتل شخص لخلافات الجيرة بقنا

قنا - وائل محمد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار الدكتور عصام فكري إسماعيل، وعضوية المستشارين صلاح الشربيني، وماركو سمير فرج، وسكرتارية أشرف جعفر، 5 متهمين، بالسجن 5 سنوات، بتهمة الشروع في قتل شخص بسبب خلافات جيرة.



تعود أحداث القضية إلى يناير 2018 عندما وجهت النيابة العامة بدشنا للمتهمين، السيد.ا.ا، وشقيقيه عطا وعبدالعليم، والسيد.س.ا.ع، وعبادي.ث.ا، تهمة الشروع في قتل محمود .ا.ع، باستخدام عصا شوم، بسبب وجود خلافات جيرة على إقامة شارع.



تم إحالة القضية التي حملت رقم 3840 لسنة 2018 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 1477 لسنة 2018 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين الأول والثاني والثالث حضوريًا، والرابع والخامس غيابيًا بالسجن 5 سنوات.













