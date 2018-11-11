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السجن 10سنوات لعامل لاتهامه بحيازة بندقية آلى و155طلقة بقصد الاتجار بقنا

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:46 م
السجن 10سنوات لعامل لاتهامه بحيازة بندقية آلى و155طلقة بقصد الاتجار بقنا محكمة - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار الدكتور عصام فكرى إسماعيل، وعضوية المستشارين صلاح الشربينى، وماركو سمير فرج، وسكرتارية أحمد صالح أبو سحلى، وأسامة الأمير، عامل، بالسجن 10 سنوات، بتهمة حيازة بندقية آلية و155 طلقة نارية دون ترخيص، بمركز نجع حمادى، شمالى قنا.

 

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2017 عندما وجهت النيابة العامة بنجع حمادى للمتهم أشرف.ع.ع، 37 عامًا، عامل، مقيم بقرية أبوحزام بنجع حمادى، تهمة حيازة بندقية آلية و155 طلقة نارية دون ترخيص بقصد الاتجار.



تم إحالة القضية التي حملت رقم 392 لسنة 2017 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3971 لسنة 2017 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.


 


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