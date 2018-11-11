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السجن المشدد 5 سنوات لميكانيكى بتهمة تجارة الهيروين بالمعصرة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:02 م
السجن المشدد 5 سنوات لميكانيكى بتهمة تجارة الهيروين بالمعصرة هيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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 قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات على ميكانيكى، بتهمة حيازة مواد مخدرة " هيروين، وسلاح ناري " ، صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية كلا من المستشار خالد مصطفى، و المستشار وليد شحاته.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، معلومات تفيد بقيام " حسن.ع" 42 سنة ميكانيكى ولا يعمل وشهرته بيجا، لترويج المواد المخدرة " هيروين " متخذا من دائرة القسم وكرا له لتجارته غير المشروعه، وبجمع المعلومات، والتحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم إستصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم متلبسا أثناء ترويجه للمواد المخدرة ، و تم ضبطه أثناء استقلاله دراجة بخارية، يستخدمها فى ترويج المخدرات على عملائه، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري " طبنجة عيار 9 ملى " حلوان مبلغ بسرقتها من قسم حلوان فى أحداث 25 يناير، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت " 250 جرام " معدة للبيع فى 400 تذكرة ملفوفة، ومبلغ 3500 جنيه ، وبمواجهتة ،أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من المدمنين، و السلاح النارى حصل عليه من أحد المدمنين مقابل جرعة  5 جرام، والمبلغ المالى من متحصيلات البيع ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، التى أحالته بدورها لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم .

 

 

 


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