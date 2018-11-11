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السجن المشدد 10سنوات لمتهمين قتلا مواطن بعين شمس

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:41 م
السجن المشدد 10سنوات لمتهمين قتلا مواطن بعين شمس محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بقتل مواطن بدائرة قسم عين شمس، بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة،  قيام المتهمين "أحمد عارف" جزار، و"مدحت عارف" جزار، بقتل المجنى عليه، "عمرو محمد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتله مستخدمين سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"،  قام المتهم الأول بتسديد طعنة في صدر المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما أحرز المتهم الأول  بقصد الاتجار مخدر الترامادول، وحاز المتهم الثاني سلاح أبيض.
 
 
 

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