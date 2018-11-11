السجن المؤبد لربة منزل قتلت عشيقها لتصويرها فى علاقة غير شرعية بينهما

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة " ربة منزل" بالسجن المؤبد، لاتهامها بقتل " و.م" بعد تصويرها خلال علاقة غير شرعية فيما بينهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومحمد أحمد الجندى.

وأسندت النيابة، للمتهمة " ن. ر" قتل المجنى عليه " و.م" مع سبق الإصرار والترصد، لاتهامه من قبلها بتصويرها مقاطع فيديو خلال علاقة آثمة فيما بينهما، وما أن طلبت منه المتهمة حذف تلك المقاطع إلا أنه رفض ذلك لتهديدها بممارسة الرذيلة معه وعدم تركه، فأعدت المتهمة عدتها للتخلص من المجنى عليه باستدراجه لمنزلها، وإقامة علاقة غير شرعية فى غياب الزوج، وما أن انتهت العلاقة حتى انهالت عليه بسلاح أبيض "سكين"، وهو ما أحدث إصابته التى أودت بحياته.