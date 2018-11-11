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الرئيس الفلسطينى يقوم بزيارة رسمية للكويت غدا الإثنين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:51 م
الرئيس الفلسطينى يقوم بزيارة رسمية للكويت غدا الإثنين الرئيس الفلسطينى عباس ابو مازن
أ ش أ
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يصل إلى الكويت غدا الإثنين ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس" أبو مازن " على رأس وفد رسمي ، في زيارة رسمية .

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية ، اليوم الأحد بأنه من المقرر أن يجرى الرئيس عباس خلال الزيارة مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وعلى صعيد آخر ، وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم، الرئيس العراقى برهم صالح، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية ، يجري خلالها مباحثات مع أمير الكويت تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 


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فلسطين

الكويت

عباس ابو مازن




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