الرئيس الفلسطينى يقوم بزيارة رسمية للكويت غدا الإثنين

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يصل إلى الكويت غدا الإثنين ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس" أبو مازن " على رأس وفد رسمي ، في زيارة رسمية .

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية ، اليوم الأحد بأنه من المقرر أن يجرى الرئيس عباس خلال الزيارة مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وعلى صعيد آخر ، وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم، الرئيس العراقى برهم صالح، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية ، يجري خلالها مباحثات مع أمير الكويت تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.