الرئيس العراقي : نحن والسعودية ودول الخليج حالة واحدة فى مواجهة الإرهاب

رويترز

اكد الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح ان العراق والسعودية ودول الخليج حالة واحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف ، ولسنا في وساطة بين إيران وأمريكا ولا نريد أن ندخل في محاور ومصلحتنا أن يكون "العراق أولا".

واضاف الرئيس العراقى في لقاء مع الصحفيين بالكويت على هامش جلسة المباحثات الرسمية برئاسة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التى عقدت بين وفدى البلدين ظهر اليوم الأحد، بقصر بيان ، انه لا يريد ان يكون العراق محملا بوزر العقوبات الامريكية على ايران ، ونحن في حوار مستمر مع أمريكا ويجب مراعاة خصوصية العراق بشأن العقوبات الايرانية.

واشارصالح بقوله "نحن في طور المناقشات بشأن قانون يمنح البصرة صلاحيات قانونية لتكون منطقة اقتصادية تنموية ، وأعدنا بعض مقتنيات الديوان الأميري الكويتي التي سرقت خلال الغزو ، وهي رسالة تعني إصرار العراق على إعادة الحق لأصحابه .