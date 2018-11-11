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الدفاع المدنى السعودى: إنقاذ 44 محتجزا وإجلاء 1028 متضررا من الأمطار بالجوف

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:58 ص
الدفاع المدنى السعودى: إنقاذ 44 محتجزا وإجلاء 1028 متضررا من الأمطار بالجوف أمطار غزيرة فى السعودية ـ صورة أرشيفية
الرياض(أ ش أ)
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قال المتحدث الرسمى لمديرية الدفاع المدنى السعودى بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحى، أنه تم إخلاء 3 قرى بمحافظة القريات "باير والوادى والعقيلة"، بمنطقة الجوف، نتيجة لجريان الشعاب مع نزول كميات كبيرة من الأمطار، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 41 شخصا محتجزا بقرية باير، كما تم إنقاذ 3 أشخاص بشعيب حصيده الغربية دون أصابات.

وأضاف الضويحى- فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية- أن فرق الدفاع المدنى أجلت 140 أسرة مكونة من 1028 شخصا تضررت منازلهم من مياه الأمطار، إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وحذر المتحدث باسم الدفاع المدنى، من مخاطر السيول والأمطار، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدنى وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريان السيول، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

 


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امطار غزيره فى الجوف

الدفاع المدنى السعودى

امطار غزيره بالجوف




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