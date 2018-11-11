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"الخارجية": تحية إلى روح رمز النضال الفلسطينى عرفات فى ذكرى رحيله

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:11 ص
"الخارجية": تحية إلى روح رمز النضال الفلسطينى عرفات فى ذكرى رحيله ياسر عرفات الزعيم الفلسطينى الراحل
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وجهت وزارة الخارجية التحية إلى روح الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، فى ذكرى رحيله الرابعة عشر.

وكتب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ - فى تدوينة على حسابه بموقع التدوينات المصغرة (تويتر)، السبت - "تحية إلى رمز النضال الفلسطيني.. إلى روح الزعيم ياسر عرفات فى ذكرى رحيله الرابعة عشر، والتى تُذكّرنا اليوم بتضاعُف أهمية الرسالة التى لطالما حملها ‫أبو عمار⁩ على عاتقه.. رسالة وحدة الصف الفلسطينى فى سبيل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتحقيق السلام".

 


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