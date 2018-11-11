"الخارجية": تحية إلى روح رمز النضال الفلسطينى عرفات فى ذكرى رحيله

وجهت وزارة الخارجية التحية إلى روح الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، فى ذكرى رحيله الرابعة عشر.
وكتب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ - فى تدوينة على حسابه بموقع التدوينات المصغرة (تويتر)، السبت - "تحية إلى رمز النضال الفلسطيني.. إلى روح الزعيم ياسر عرفات فى ذكرى رحيله الرابعة عشر، والتى تُذكّرنا اليوم بتضاعُف أهمية الرسالة التى لطالما حملها أبو عمار على عاتقه.. رسالة وحدة الصف الفلسطينى فى سبيل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتحقيق السلام".
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