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الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق دولى فى سرقة الاحتلال للآثار

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:15 م
الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق دولى فى سرقة الاحتلال للآثار وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
رام الله (أ ش أ)
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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة السياحة العالمية بفتح تحقيق جدى فى ما يجرى من جرائم إسرائيلية ضد الآثار الفلسطينية، باعتبارها انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولى، واللوائح الناظمة لعمل المنظمات الدولية المُختصة.

وأوضحت الوزارة- فى بيان، صدر عنها اليوم الأحد، أن فتح التحقيق يأتى كمقدمة للضغط على سلطات الاحتلال لإعادة جميع القطع الأثرية التى استولت عليها بالقوة، ووقف تشويه أوتهويد تلك المواقع الأثرية.

وأشارت إلى أن "السياحة الاستيطانية" التى تنظمها وتشرف عليها وتمولها المؤسسة الرسمية فى إسرائيل بالشراكة مع المجالس الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة، عبر مجموعة من الجمعيات الاستيطانية العاملة فى مجال السياحة والمرخصة رسميا من وزارة العدل الإسرائيلية، ازدادت فى الفترة الأخيرة، والعقلية الاستعمارية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوزه إلى السيطرة على المواقع الأثرية والسياحية، ونهب الآثار الفلسطينية، وعرضها سواء داخل إسرائيل أوخارجها كـ (آثار تم العثور عليها فى الضفة الغربية) لإسناد رواية الاحتلال وحقوقه المزعومة فى الأرض الفلسطينية.

 


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