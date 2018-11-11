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الحكم على المتهم بابتزاز "ربة منزل" بمقاطع فيديو 12 يناير المقبل

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:31 ص
الحكم على المتهم بابتزاز "ربة منزل" بمقاطع فيديو 12 يناير المقبل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 12 يناير المقبل، للنطق بالحكم على  المتهم بابتزاز مواطنة بمقاطع فيديو.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة أبوصافى، وعضوية المستشارين منتصر كحك، وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.

 

 

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهم علاء محمد زكى بتهديد المجنى عليها مروة رجائى محمد بإفشاء أمر من الأمور تحصل عليها عن طريق التقاطه لصور ومقاطع فيديو لها عن طريق هاتفه المحمول وجهاز لاب توب أثناء معاشرته لها، مهددًا إيّاها بإفشاء أمر من الأمور الخادشة للشرف بنشر الصور والمقاطع مطالبها بمبالغ ممالية ومعاشرة الأزواج تارة أخرى.

 

وأسندت النيابة للمتهم تهمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة وإساءة استخدام وسائل الاتصال لارتكاب الجرائم.


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التعدى على حرمة الحياة الخاصة

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