الجيش اليمنى يعلن سيطرته على "مجمع إخوان ثابت" بالحديدة

عدن /أ ش أ/

أعلن الجيش اليمنى فى وقت متأخر الليلة، سيطرته على "مجمع إخوان ثابت" فى محافظة الحديدة.

وذكرت قناة العربية الإخبارية، أن المجمع يحتوى على مؤسسات وشركات هامة كالشركة اليمنية لتصنيع الألبان والمعلبات والتى كانت تتخذ منها ميليشيات الحوثى متارس واقية لها.

وأكد المركز الإعلامى لقوات ألوية العمالقة أن القوات تواصل تقدمها فى أحياء مدينة الحديدة تمهيدا لبسط سيطرتها الكاملة على المدينة، مشيرا إلى الحوثى تكبد خسائر فادحة بالعدة والعتاد خلال عملية السيطرة.

وحاولت الميليشيات عرقلة تقدم القوات من خلال قيام الحوثيين فى مشارف الحديدة بزراعة الألغام وحفر الخنادق ونصب الحواجز الاسمنتية، ونشر القناصة على أسطح المبانى العالية، لكنها فشلت فى إعاقة تقدم قوات الشرعية.

وكانت قوات الجيش اليمنى قد فرضت سيطرتها على مواقع حيوية فى مدينة الحديدة فيما يواصل التقدم فى عدة أحياء بالمدينة وذلك بدعم وإسناد كبير من قوات تحالف دعم الشرعية.