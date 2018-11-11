الجيش اليمنى يتقدم بشكل متسارع فى مدينة الحديدة

عدن أ ش أ

قال رئيس عمليات اللواء الثانى عمالقة العقيد أحمد على الجحيلى، إن قوات الجيش الوطنى اليمنى تتقدم بشكل متسارع فى مدينة الحديدة مما أدى إلى انهيارات واسعة فى صفوف المليشيا التى تحاول زرع الألغام البحرية والبرية لإعاقة هذا التقدم إلا أن قوات الجيش تنفذ عمليات التفافات لم تتوقعها المليشيات.

وأضاف الجحيلى فى تصريحات للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" إن قوات الجيش الوطنى وصلت إلى أطراف شارع صنعاء فى مدينة الحديدة، كما أنها أحرزت تقدما كبيرا من الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية للمدينة، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطنى أصبحت قريبة جدا من شارع التسعين الذى من خلاله تستطيع الوصول إلى نقطة الشام.

وأوضح أن نقطة الشام لها أهمية كبيرة واستراتيجية، وبسيطرة قوات الجيش عليها ستكون المليشيا محاصرة من كل الاتجاهات وستكون بين فكى كماشة لا تستطيع الخروج من المدينة، إضافة إلى السيطرة على الميناء الذى يقع بالقرب منها.

ولفت رئيس عمليات اللواء الثانى عمالقة إلى أن قوات الجيش نجحت فى مداهمة عدد من البنايات السكنية بالقرب من حى 7 يوليو حيث كانت تتمركز فيها قناصات مليشيات الحوثيين وتمكنت من السيطرة عليها.