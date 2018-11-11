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الجيش اليمنى يتقدم بالحديدة وطيران التحالف العربى يدك معاقل الحوثيين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:29 م
الجيش اليمنى يتقدم بالحديدة وطيران التحالف العربى يدك معاقل الحوثيين قوات الجيش اليمنى
كتبت - إيمان حنا
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حققت قوات الجيش اليمنى مدعومة بقوات التحالف العربى نجاحات كبيرة فى معركة الحديدة إذ استطاعت أن  تحرر مساحات واسعة جنوبي غرب مدينة الحديدة.

من جانبه تمكن طيران التحالف العربي من دك تجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية وتعزيزاتها، بينما لا تزال المعارك مستمرة، حسبما أورد المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

من جانب آخر أحرزت قوات الجيش اليمنى تقدما جديداً على جبهات صعدة شمالى اليمن حيث حررت سلاسل جبلية مطله على جبال العاشة ووداي الغول باتجاه مركز مديرية كتاف البقع شمال صعدة.

 

 

 


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