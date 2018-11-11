الجيش السورى يقصف مواقع داعش فى دير الزور شرقى البلاد

لندن(أ ش أ)

شنت قوات الجيش السورى اليوم الأحد، عمليات قصف على مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى فى ريف محافظة دير الزور شرقى البلاد، وذلك وفقًا لما أفاد به المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له.

وقال المرصد- حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى- "إن القصف أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف التنظيم؛ وذلك عقب إرسال القوات السورية تعزيزات عسكرية إلى منطقة البوكمال تحسبًا لأى هجوم لتنظيم داعش".

كانت الخارجية السورية أرسلت أمس السبت، رسالة إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تندد فيهما بغارات التحالف الدولى بقيادة واشنطن التى نتج عنها قتل مدنيين بينهم أطفال ونساء فى قرية هجين شرق مدينة دير الزور.