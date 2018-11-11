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"الجوازات" تواصل تفعيل إجراءات التيسير على المواطنين لاستخراج المستندات

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:58 ص
"الجوازات" تواصل تفعيل إجراءات التيسير على المواطنين لاستخراج المستندات التيسير على المواطنين لأستخراج المستندات
كتب:إبراهيم أحمد _ دينا الحسيني
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تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيلها لإجراءات التيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
كما تم استقبال عدد من المواطنين من كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات، لتقديم كافة الخدمات والمستندات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
             
وتواصل أجهزة الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.
 
ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.
 
 
التيسير على المواطنين لأستخراج المستندات (1)
الجوازات تسهل على المواطنين لاستخراج المستندات

التيسير على المواطنين لأستخراج المستندات (2)
التيسير على المواطنين لاستخراج المستندات
 
 
 
 
 

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