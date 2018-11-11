الجنح تقضى بحبس سائق 6 أشهر فى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة الكنانة

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، سائق الأتوبيس المتسبب فى إصابة 14 تلميذا، بانقلاب الأتوبيس الخاص بمدرسة الكنانة فى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بسبب سرعته الزائدة، بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه.

ودفع محامى المتهم، بعدم وجود القصد الجنائى، وفجائية الحادث نتيجة وجود بقعة زيت بالطريق وجاء بمستند التحريات التى أثبتت عدم تعاطى المتهم لأى من المواد المخدرة، وفقا لتحليل المخدرات.

وكشفت تحقيقات ومعاينة النيابة لمكان حادث انقلاب أتوبيس مدرسة الكنانة، كذب إدعاء سائق الأتوبيس بأن سبب الحادث وجود بقعة زيت على الأرض، حيث تبين أن مكان الحادث لا يوجد به أى بقع زيت.

وبفحص كاميرات المراقبة تبين أن المتهم "خالد م" سائق الأتوبيس، كان يقود السيارة بسرعة جنونية مما تسبب فى انقلاب الأتوبيس وإصابة مشرفة ومدرسة و11 تلميذا.