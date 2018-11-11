الجزايرلى من معرض جلف فود بدبى: مستقبل واعد لقطاع الصناعات الغذائية فى مصر

كتبت – منى ضياء

شارك المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، فى مؤتمر فود تك الذى أقيم بمركز دبى التجارى العالمى والذى تضمن معرض جلف فود للتصنيع، وذلك بإلقاء كلمة عن قطاع الأغذية والمشروبات فى مصر.

ويعد المؤتمر منصة عالمية انعقدت على مدار يومى "7 - 8 نوفمبر" الماضيين، شارك بها العديد من خبراء الأغذية العالميين وقادة الصناعة وصناع القرار والمبتكرين الرئيسيين لمناقشة التطورات العالمية فى سوق الأغذية والمشروبات، وأحدث الحلول التى ستساعد الصناعة على تحسين الكفاءة والإنتاجية والجودة وتكنولوجيات الجيل القادم وابتكار منتجات جديدة.

واستعرض الجزايرلى فى كلمته عدة محاور أهمها فرص ومقومات الاستثمار فى مصر، فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطور الهائل فى مجال البنية التحتية والمرافق، بالإضافة إلى إصدار العديد من التشريعات الغير مسبوقة كإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار والإفلاس وغيرها من التشريعات التى ساهمت فى تعزيز وضع مصر على خريطة الصناعات الغذائية العالمية.

وعرض الجزايرلى رؤية لمستقبل صناعة الأغذية والمشروبات فى مصر والاتجاهات الحديثة للقطاع، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية فى مصر حتى عام 2030 لتحقيق اقتصاد سوق منضبط يتميّز بالاستقرار والتنافسية والتنوّع وتحقيق التنمية المستدامة. وحضر العرض التقديمى عدد من تجمعات رجال الأعمال والزائرين وممثلى الشركات العارضة وممثلى المكتب التجارى بقنصلية مصر بدبى.

ويعد معرض جلف فود بدبى من أضخم المعارض المختصّة بالأغذية فى العالم، وشهِد أكثر من 97 ألف زائر، بالإضافة إلى 5 آلاف عارِض من حول العالم، وتشارك مصر هذا العام بجناح يضم نحو 134 شركة من الشركات المتخصصة فى تصدير المنتجات الغذائية، وقدم المعرض على مدار الأسبوع الحالى عرض لأحدث المنتجات والتقنيات والخدمات المتعلقة بقطاع الأغذية والمشروبات كالتعبئة والخدمات اللوجيستية وغيرها.