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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بنقل 6 دوائر لشئون الأسرة لمحكمة زينهم

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:37 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بنقل 6 دوائر لشئون الأسرة لمحكمة زينهم وزير العدل-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 9669 لسنة 2018، الخاص بنقل عدد من دوائر نظر المنازعات الخاصة بشئون الأسرة.

وجاء القرار بنقل مقر انعقاد 6 دوائر لنظر مناوعات شئون الأسرة الخاصة " قسم الجيزة، العمرانية، بولاق الدكرور، مركز إمبابة، قسم إمبابة، الدقى، العجوزة، الوراق"، من مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، إلى القاعة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة رقم 19 بالطابق الثانى، بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، على أن يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

 

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