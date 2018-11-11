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الثلاثاء.. "عاشور" يعلن تفاصيل تأسيس المحكمة الاقتصادية العربية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:43 م
الثلاثاء.. "عاشور" يعلن تفاصيل تأسيس المحكمة الاقتصادية العربية سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد صبحى
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يعقد سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل تأسيس المحكمة الاقتصادية العربية ومقرها القاهرة.
 
يقام المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الثالثة عصرا، بمقر الاتحاد الكائن بـ 48 شارع شار ديجول بحي الدقي، برج الأورمان، الدور العاشر.
 
يشار إلى أن الاتحاد عقد مؤتمره التأسيسي ٢٤ يونيو الماضي، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور فتحى سرور أستاذ القانون ورئيس مجلس النواب السابق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين.
 
وأكد "عاشور" أن الاتحاد يهدف لخلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون آلياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربي.
 
وأوضح "عاشور" أن الاتحاد يضم محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة تواكب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.
 

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