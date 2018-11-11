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"التعليم": لا يوجد تخفيف فى مناهج الثانوية العامة هذا العام

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:30 ص
"التعليم": لا يوجد تخفيف فى مناهج الثانوية العامة هذا العام طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة أرسلت نشرات إلى المديريات بالمحذوفات فى المقررات الدراسية للعام الدراسى الجارى لبعض صفوف المرحلة الإبتدائية والإعدادية إلى المدارس، وتحديدا طلاب النظام القديم للتعليم.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن بعض من مستشارى المواد الدراسية أرسلوا إلى المديريات التعليمية نشرات بالمحذوفات من منهج الفصل الدراسى الأول وجار متابعتها، مؤكدة أنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوى لا يوجد أى حذف كما أن بالنسبة لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى جار النظر فى المقررات الدراسية.

وشددت المصادر على أنه لا يوجد أى تخفيف فى مناهج الثانوية العامة حتى الآن والمقررات الدراسية كما هى .


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