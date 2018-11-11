التعليم تعلن انطلاق مسابقة شيف المستقبل للموسم الثانى

كتب محمود طه حسين

أعلن أحمد صابر، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق إشارة البدء لمسابقة شيف المستقبل 2 بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متمثلة فى الإدارة العامة للتعليم الفندقى، وبرنامج إصلاح دعم التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET2)، وكل من وزارة السياحة، فى إطار تعاون مشترك بين مؤسسات الدولة لدعم التعليم الفنى.

وحضر القاء الدكتور عفت جوهر، مدير الإدارة العامة للتعليم الفندقى نيابةً عن الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة للتدريب، وعبد الرحمن الظواهرى مدير مكون السياحة (TVET2) الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، شروق زيدان المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى.

ألقى الدكتور عفت جوهر مدير الإدارة العامة للتعليم الفندقي كلمة نيابةً عن الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، أكد فيها أن التنمية الاقتصادية لكى تنجح لابد من تطوير التعليم الفنى تطويرًا جذريًا، وأن مثل هذه المسابقات تحسن الصورة الذهنية عن التعليم الفنى والتدريب المهني، فضلًا عن استغلال طاقات الشباب ، والثقة بالنفس وتحقيق الذات، مشيرًا إلى أن مسابقة شيف المستقبل تعد مسابقة بنكهة عالمية مقارنةً بالمسابقات المشابهة لها؛ لما تضمنه من دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربى للارتقاء بالمستوى المهنى لطلاب المدارس الفنية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لانتعاش قطاع السياحة فى مصر، وتتضمن هذة المسابقة خبراء من الشيفات المميزين، بالإضافة إلى أن هناك أماكن تدريب خاصة، بجانب وجود لجنة تحكيم عالمية لتحكيم المسابقة.

وفى نهاية كلمته، وجه جوهر الشكر لكل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني على كل التيسيرات والدعم الذى قدمته الوزارة لإنجاح هذه المسابقة ، كما وجه الشكر للجهة المنظمة والداعمة لهذه المسابقة (TVET2) على كل الجهود التي بذلوها، وكذلك على كل الدعم المقدم منهم لإظهار المسابقة فى أبهى صورها، والعمل على تحقيق الهدف الأسمى للوزارة وبرنامج (TVET2 ) في الوصول إلى طالب مهارى مميز.

من جهتها أكدت شروق زيدان المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى أن هذه المسابقة تأتى فى إطار دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والذي يضع على مقدمة أولوياته دعم قطاع السياحة والفندقة في مصر، بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ووزارة السياحة من خلال تحسين خريجى المدارس الفندقية من الجنسين؛ ليكون لديهم القدرة على الانخراط في سوق العمل طبقًا للمعايير الدولية، بتقديم الدعم المالي المتمثل في تحسين البنية التحتية لبعض المدارس الفندقية والتي تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا إلى جانب توفير المعدات الحديثة والتي تدعم الجانب العملى فى العملية التعليمية، بالإضافة للدعم الفني من خلال تدريب وتأهيل المدرسين ، وتطوير المناهج ، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص السياحى والفندقى لإتاحة فرص عمل حقيقية مناسبة لخريجى التعليم الفندقى.

من جهتها أكدت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة للتدريب أن وزارة السياحة أن قطاع السياحة يعد أحد أهم العناصر الداعمة للاقتصاد فى العالم؛ لما له من دور بارز فى تطوير البلاد وتنميتها ، قائلة: "الآن الحلم أصبح حقيقة فالمنتج النهائى الذى تحققه هذه المسابقة هو العنصر البشرى الشيف المصرى".

وأوضحت أن قطاع السياحة يدعم بشكل خاص تلك المسابقة الفريدة من نوعها لدعم طلاب التعليم الفندقي شيفات المستقبل بهدف تحسين الصورة الذهنية للسياحة وصناعة الضيافة، وذلك من خلال تأهيل العنصر البشري للتنافس العالمي وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة التجارة والصناعة ، كما تدعم وزارة السياحة طلاب المسابقة بدعم فني لتسهيل إجراءات المسابقة وأماكن التدريب، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي والرحلات ، وشهادات التقدير.