" التزكية " تحسم انتخابات اتحادات طلاب جامعة الزقازيق

الشرقية – إيمان مهنى

حسمت جامعة الزقازيق، انتخابات الاتحادات الطلابية بالتزكية، حيث أعلنت 16 كلية قوائم اتحادات الطلابية، فيما يتبقى كليتى الطب والتمريض التى أجرى بهما اقتراع منتظر إعلان نتيجتهما.

وذكر بيان أن الكليات التي حسمت بالتزكية الآثار، العلوم، التربية، التربية الرياضية بنين، التربية الرياضية بنات، الطب البيطرى، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، التجارة، وطب الأسنان، والحقوق، وعلوم الإعاقة والتأهيل. التكنولوجيا والتنمية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والصيدلة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم إعلان النتائج اليوم بعد فرز الأصوات لتجرى انتخابات الإعادة غدا الاثنين وتستكمل باقى الفعاليات وفق الجدول الزمنى المحدد، حيث تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء.