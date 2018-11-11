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التزكية تحسم الانتخابات الطلابية بـ7 كليات فى جامعة حلوان

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:59 ص
التزكية تحسم الانتخابات الطلابية بـ7 كليات فى جامعة حلوان انتخابات الطلاب - أرشيفية
وائل ربيعى
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حُسمت الانتخابات الطلابية بالتزكية فى 7 كليات من كليات جامعة حلوان وهى: "العلوم، الحاسبات، التربية الرياضية بالجزيرة، فنون تطبيقية، صيدلة، تربية فنية، حقوق".

 

وتشهد الجولة الأولى من الانتخابات بانتخاب أعضاء اللجان على مستوى الكليات اليوم الأحد، إقبالا ضعيفا من جانب طلاب جامعة حلوان على مستوى الكليات المختلفة بالساعات الأولى لهذه الانتخابات الطلابية.

 

وتجرى جولة الإعادة على هذه الانتخابات الطلابية غد الإثنين، حيث كشفت التربيطات التى قام بها الطلاب فيما بينهم، سيتم حسم عدد كبير للغاية من المقاعد الخاصة بلجان الاتحادات على مستوى الكليات بالتزكية، وأن الانتخابات ستجرى فى عدد قليل من اللجان على مستوى الكليات الجامعية المختلفة على غرار ما تم خلال العام الماضى.

 


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