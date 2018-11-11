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التحالف الدولى يعلن قتل 35 داعشيا بجبال خناوكة فى صلاح الدين بالعراق

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:46 ص
التحالف الدولى يعلن قتل 35 داعشيا بجبال خناوكة فى صلاح الدين بالعراق طيران التحالف الدولى ـ داعش ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت قوات التحالف الدولى بقيادة واشنطن اليوم الأحد، مقتل 35 داعشيا بينهم قياديون، وذلك فى ضربات جوية فى جبال خناوكة بمحافظة صلاح الدين العراقية.

وقالت قوات التحالف- فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية- أن "قوات الأمن العراقیة وجھاز مكافحة الإرھاب العراقى، وبدعم من قوات التحالف، نفذت عدة ضربات على أھداف لداعش فى جبال خانوكة فى محافظة صلاح الدین".

وأضاف، أن "الغارات أسفرت عن مقتل خمسة من كبار قادة داعش، إضافة إلى أكثر من 30 إرھابيا من داعش"، لافتا إلى أن "القادة الذین قتلوا فى الغارة كانوا مسؤولین على الإشراف عن العملیات التى یتم تنفیذھا فى محافظات صلاح الدین وكركوك ونینوى ومنطقة شمال الأنبار".

وتابع أن " عناصر داعش قامت أيضا بعملیات تفجیر من خلال عجلات مفخخة فى الشرقاط والقیارة، مما تسبب بوقوع إصابات بين المدنیین، بالإضافة إلى العدید من الھجمات التى استھدفت قوات الأمن العراقیة والمدنیین والبنیة التحتیة فى محافظتى صلاح الدین وكركوك".

وأكد التحالف أنه يتخذ التدابیر الاستثنائیة لتجنب وقوع الإصابات بین المدنیین، ویستخدم إجراءات صارمة للحد من المخاطر التى قد یتعرض لھا المدنیون، كما أكد مواصلته الالتزام بالعمل مع وإلى جانب قوات الأمن العراقیة، لتحقیق الھزیمة على داعش والمساعدة فى تھیئة الظروف لعملیات الاستقرار فى العراق وسوریا.

 


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