البرلمان العراقى يصوت على صيغة قرار باستئناف عمل مفوضية الانتخابات الحالية

بغداد /أ ش أ/

أفاد مصدر برلمانى عراقى، السبت، بأن البرلمان صوت على صيغة قرار باستئناف عمل مجلس مفوضية الانتخابات الحالي.

وقال المصدر فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "مجلس النواب العراقى صوت على صيغة قرار باستئناف عمل مجلس مفوضية الانتخابات الحالي".

يذكر أن مجلس النواب جمد -فى وقت سابق- عمل مفوضية الانتخابات، لحين انتهاء التحقيق بشأن عمليات التزوير التى حصلت خلال انتخابات الـ12 من مايو 2018.

وفى سياق آخر، أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، تسلمها طلبا موقعا من 52 نائبا لتعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبى -خلال جلسة لمجلس النواب-، أن "رئاسة البرلمان تسلمت طلبا موقعا من 52 نائبا لإصدار قرار بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات".

يذكر أن مجلس النواب العراقى عقد اليوم جلسته الاعتيادية الـ12 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبى بحضور 188 نائبا، فيما ناقش موضوع انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.