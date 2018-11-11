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"البحوث الزراعية " تعقد ندوات إرشادية عن أهمية زراعة القمح على مصاطب

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:00 ص
"البحوث الزراعية " تعقد ندوات إرشادية عن أهمية زراعة القمح على مصاطب وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك ندوات ارشادية وبرامج  توعية للمزارعين عن أهمية  زراعة القمح على المصاطب ، وتدريب  المرشدين الزراعين على تفعيل التوسع في زراعة القمح بالمصاطب، و تنفيذ خطة زيادة المساحات المزروعة بالقمح بنظام "المصاطب" ،  ومن المستهدف زراعة مليون و 110ألف فدان لزيادة الإنتاج الكلى من القمح وترشيد استهلاك مياه الرى.

 وكشف تقرير مركز البحوث الزراعية، أن زراعة القمح على مصاطب بما لها من ميزة نسبية في توفير مياه الرى، وتوفير الطاقة المستخدمة خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية خلال الرى والحصاد، والبذور المستخدمة فى الزراعة، إضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان،  موضحا  أن نظام التوسع  الموسم الحالي  بزراعة القمح على مصاطب بعد نجاح التجربة العام الماضى  بمساحة تبلغ 915 ألف فدان تزيد الإنتاج وتوفر المياه، حيث يتم  نظام زراعة القمح على مصاطب من خلال مواصفات علمية وفنية دقيقة.

 

 
 
 
 

 


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