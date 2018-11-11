"البحوث الزراعية " تعقد ندوات إرشادية عن أهمية زراعة القمح على مصاطب

وكشف تقرير مركز البحوث الزراعية، أن زراعة القمح على مصاطب بما لها من ميزة نسبية في توفير مياه الرى، وتوفير الطاقة المستخدمة خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية خلال الرى والحصاد، والبذور المستخدمة فى الزراعة، إضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، موضحا أن نظام التوسع الموسم الحالي بزراعة القمح على مصاطب بعد نجاح التجربة العام الماضى بمساحة تبلغ 915 ألف فدان تزيد الإنتاج وتوفر المياه، حيث يتم نظام زراعة القمح على مصاطب من خلال مواصفات علمية وفنية دقيقة.