الانتهاء من تنفيذ 34874 وصلة صرف صحى منزلية لخدمة 327 ألف مواطن بـ 13 محافظة

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف تنفيذ الوصلات المنزلية، بمشروعات الصرف الصحي، بالمحافظات والمدن المختلفة، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 34874 وصلة صرف صحى منزلية، لخدمة نحو 327 ألف مواطن، فى 72 قرية، بـ13 محافظة ومدن القناة، بتكلفة نحو 137.5 مليون جنيه

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق: تم حتى الآن بتمويل من وزارة التنمية المحلية، تنفيذ 31757 وصلة صرف صحى منزلية، فى 61 قرية بـ11 محافظة، ومدن القناة، لخدمة نحو 303 آلاف مواطن، بتكلفة نحو 122.5 مليون جنيه، موزعة كالتالى: 6989 وصلة بـ11 قرية بمحافظة الأقصر لخدمة 62901 مواطن، و3691 وصلة بـ5 قرى بمحافظة قنا لخدمة 25824 مواطناً، و1218 وصلة بقرية بمحافظة بنى سويف لخدمة 10962 مواطناً، و2970 وصلة بـ3 قرى بمحافظة المنوفية لخدمة 26730 مواطناً، و840 وصلة بقرية بمحافظة الفيوم لخدمة 6720 مواطناً، و1658 وصلة بـ4 قرى بمحافظة سوهاج لخدمة 16497 مواطناً، و2385 وصلة بـ8 قرى بمحافظة دمياط لخدمة 23850 مواطناً، و1321 وصلة بـ4 قرى بمحافظة البحيرة لخدمة 8850 مواطناً، و7204 وصلات بـ8 قرى بمحافظة القليوبية لخدمة 79244 مواطناً، و746 وصلة بـ3 قرى بمدن القناة لخدمة 1008 مواطنين، و1735 وصلة بـ7 قرى بمحافظة كفر الشيخ لخدمة 19085 مواطناً، و1000 وصلة بـ6 قرى بمحافظة الجيزة لخدمة 21 ألف مواطن.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: تم أيضاً بتمويل من وزارة التخطيط، تنفيذ 3117 وصلة صرف صحى منزلية، فى 11 قرية بـ3 محافظات، ومدن القناة، لخدمة نحو 24 ألف مواطن، بتكلفة نحو 15 مليون جنيه، موزعة كالتالى: 585 وصلة بقريتين بمحافظة الشرقية لخدمة 3779 مواطناً، و232 وصلة بـ3 قرى بمحافظة القاهرة لخدمة 1521 مواطناً، و650 وصلة بقرية بمدن القناة لخدمة 4138 مواطناً، و1650 وصلة بـ5 قرى بمحافظة الأقصر لخدمة 14260 مواطناً.