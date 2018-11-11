الاستعانة بشركة متخصصة لاستخراج جثة عامل سقطت عليه الرمال أثناء التنقيب عن الأثار

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف مديرية أمن الجيزة، جهودها لاستخراج جثة عامل لقى مصرعه، أثناء التنقيب عن الأثار بالشيخ زايد، حيث تم التنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر، للإستعانة بشركة متخصصة فى أعمال الحفر، للبحث عن جثة العامل التى انهارت عليها كميات كبيرة من الرمال الخاصة بالحفر.

ومن جانبها تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لضبط صاحب العقار، حيث كشفت التحريات تورطه فى الاستعانة بعاملين للتنقيب عن الأثار أسفل مسكنه، إلا أن أحد العاملين فارق الحياة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم الثانى.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أثناء التنقيب عن الاثار داخل مسكنه.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، أنه أثناء تنقيب عامل عن الاثار أسفل عقار انهارت الحفرة عليه مما أسفر عن مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.