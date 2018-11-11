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الاحصاء: 146% ارتفاعا فى أسعار البطاطس خلال عام والطماطم 44%

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:00 ص
الاحصاء: 146% ارتفاعا فى أسعار البطاطس خلال عام والطماطم 44% بيع البطاطس
كتبت- هبة حسام
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كشفت النشرة الشهرية لأسعار السلع الاستهلاكية لشهر أكتوبر 2018، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار البطاطس خلال عام بنسبة 146.7%، وذلك مقارنة بين أسعارها خلال شهرى أكتوبر الماضى ومثيله من عام 2017.

بينما سجلت أسعار الطماطم ارتفاعاً بنسبة مجموعة الخضراوات بنسبة 43.9%، كما أشارت النشرة الإحصائية إلى ارتفاع أسعار الخضروات بشكل عام خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بمثيله من العام السابق بنسبة بلغ مقدارها 54.2%.

تضمنت نشرة أسعار السلع الاستهلاكية، الإشارة إلى حجم التغير فى أسعار الأرز، والذى ارتفع بنسبة 27.5% خلال شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بمثيله من عام 2017، كما ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 23.5%، بينما شهدت أسعار الملابس الجاهزة ارتفاعاً بنسبة 14.4%.

من الجدير بالذكر، أن أسعار البطاطس والطماطم شهدا ارتفاعا فى أسعارهما بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، بسبب انخفاض المحصول واحتكار التجار، علاوة على، إصابة أحد أنواع بذور الطماطم بفيروس "تجعد الأوراق" والذى تسبب فى قلة المعروض وارتفاع أسعاره.


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