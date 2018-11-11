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الإمام الطيب باستقبال رئيس برلمان شنجيانج الصينيى: الأزهر يدعو لتعايش الأديان

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:45 م
الإمام الطيب باستقبال رئيس برلمان شنجيانج الصينيى: الأزهر يدعو لتعايش الأديان شيخ الأزهر أثناء لقائه برئيس برلمان إقليم شنجيانج
كتب لؤى على
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استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس برلمان إقليم شنجيانغ، شوكت أمين، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة.
 
وأكد الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يبذل جهودًا كبيرة لنشر قيم السلام والتعايش المشترك بين أتباع الأديان في مختلف أنحاء العالم على أساس المواطنة التى تساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات، موضحًا أن مناهج الأزهر الشريف تدعو لاحترام التعددية والتنوع.
 
وأبدى الإمام الأكبر حرص الأزهر على تقديم الدعم العلمى والدعوى لمسلمي الصين، مشيرًا إلى استقبال الأزهر لعدد كبير من الطلاب الصينيين للدراسة في مختلف مراحل التعليم الأزهري، واستعداد الأزهر لرفع عدد المنح المقدمة لطلاب الصين، بالإضافة إلى إمكانية استقبال الأئمة الصينيين في برنامج صممه الأزهر للتدريب على التعامل مع القضايا والإشكالات المعاصرة كالتعايش المجتمعى ومواجهة التطرف.
 
من جهته أكد رئيس برلمان شنجيانغ أن فضيلة الإمام الأكبر يحظى بشعبية وتقدير كبير في الصين بصفته أهم رمز ديني للمسلمين في العالم، معربًا عن تطلع الصين لتوثيق التعاون مع الأزهر الشريف في المجالات التعليمية والثقافية والدعوية، لما تسهم به مناهج الأزهر من التشجيع على السلام والتعايش المجتمعي.
 
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