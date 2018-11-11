الإعلان عن بدء عمليات إعادة أقلية " الروهينجا " من بنجلاديش يوم الخميس المقبل

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أعلن وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين في ميانمار ، وين ميات آي ، اليوم الأحد أن بنجلاديش أخطرت ميانمار ببدء عمليات إعادة مسلمي "الروهينجا" إلى ميانمار يوم الخميس المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - التي بثت النبأ - أنه وفق المعلومات التي وفرتها الحكومة في ميانمار ، فإن مجموعة مبدئية قوامها 2251 شخصا سيتم استقبالهم لدى قدومهم من بنجلاديش ، بمعدل 150 فردا يوميا ، وذلك اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر الجاري.

ويقول حقوقيون ، إن الظروف في ميانمار ليست مواتية أو آمنة بعد لعودة لاجئي "الروهينجا " الفارين إلى بنجلاديش هربا من تصاعد عمليات العنف ضدهم ، والتي بلغت حد القتل والاغتصاب والنهب وحرق القرى.

يشار إلى أن مسلمي "الروهينجا " في ميانمار محرومون من حقوق المواطنة ، والحقوق المدنية الأخرى في البلاد - ذات الأغلبية البوذية - كما يعانون من "التمييز" .