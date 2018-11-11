الإسكان: إنذار المتخلفين عن استلام وحدات "دار مصر" وشهر مهلة ثم إلغاء التخصيص

كتب أحمد حسن

صرح المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن أجهزة المدن الجديدة بدأت فى إرسال إنذارات للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط، وسبق إرسال خطابات لهم لاستلام وحداتهم، بسرعة الحضور إلى أجهزة المدن الجديدة لاستلام الوحدات.

وأوضح المهندس كمال بهجات، أنه يتم منح مهلة 30 يوماً من تاريخ إرسال الإنذار، وفى حالة عدم الحضور خلال تلك المدة، سيتم العرض على السلطة المختصة لإلغاء التخصيص، طبقاً للمادة 17 من اللائحة العقارية، والمعمول بها فى هذا الشأن.

وفى السياق نفسه، أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن حاجزى الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، ولم يقوموا حتى الآن بالتقدم لإنهاء إجراءات استلام الوحدات المُخصصة لهم، عليهم سرعة إنهاء الإجراءات ببنك التعمير والإسكان (فرع التجمع الخامس)، والتقدم لاستلام الوحدات الخاصة بهم من جهاز المدينة فى موعد أقصاه شهر ابتداء من اليوم الأحد 11/11/2018، وإلا سيتم تطبيق اللائحة العقارية على المتخلفين طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وذلك للوحدات السكنية بمنطقة شمال القرنفل كود 111، بالعمارات أرقام (45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 83 – 84 – 85 – 86 – 91 – 92 – 93 – 94 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 108 – 109 – 110 – 111)، وكذا بمنطقة الأندلس (المنطقة بالكامل) موقع 14، كود 122، العمارات من 1 : 29.​