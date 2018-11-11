"الأوقاف" تؤكد ضرورة المحافظة على المساجد وعدم استغلالها فى السياسة

كتب إسماعيل رفعت

اجتمع فضيلة الشيخ صبرى ياسين رئيس قطاع المديريات بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم السبت بقيادات الدعوة بمديريات الغربية والفيوم وشمال سيناء للتنبيه على الالتزام بالحياد التام تجاه المرشحين لمجلس النواب كل فى محافظته، مع ضرورة المحافظة على المساجد وعدم استغلالها فى العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال صراحة أو ضمنًا.

وأضاف "ياسين": ترجو الوزارة من جميع السادة المرشحين عدم محاولة استخدام المساجد كمنابر انتخابية بأى وسيلة من الوسائل، وتجنيبها للصراعات الانتخابية، وكفانا ما أصابنا من محاولات بعض الجماعات لاستخدام المساجد فى العملية الانتخابية فى الماضى، مع التأكيد على أن الوزارة قد نبهت على قيادات الدعوة بالدوائر التى تجرى بها انتخابات تكميلية بتوثيق أى خروقات فى هذا الشأن، وتحرير محاضر رسمية بها، ورفعها لمدير المديرية تمهيدًا لرفعها للجنة العليا للانتخابات.