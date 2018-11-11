video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأوقاف" تؤكد ضرورة المحافظة على المساجد وعدم استغلالها فى السياسة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:39 ص
"الأوقاف" تؤكد ضرورة المحافظة على المساجد وعدم استغلالها فى السياسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

اجتمع فضيلة الشيخ صبرى ياسين رئيس قطاع المديريات بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم السبت بقيادات الدعوة بمديريات الغربية والفيوم وشمال سيناء للتنبيه على الالتزام بالحياد التام تجاه المرشحين لمجلس النواب كل فى محافظته، مع ضرورة المحافظة على المساجد وعدم استغلالها فى العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال صراحة أو ضمنًا. 

 

وأضاف "ياسين": ترجو الوزارة من جميع السادة المرشحين عدم محاولة استخدام المساجد كمنابر انتخابية بأى وسيلة من الوسائل، وتجنيبها للصراعات الانتخابية، وكفانا ما أصابنا من محاولات بعض الجماعات لاستخدام المساجد فى العملية الانتخابية فى الماضى، مع التأكيد على أن الوزارة قد نبهت على قيادات الدعوة بالدوائر التى تجرى بها انتخابات تكميلية بتوثيق أى خروقات فى هذا الشأن، وتحرير محاضر رسمية بها، ورفعها لمدير المديرية تمهيدًا لرفعها للجنة العليا للانتخابات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: تخصيص ركن خاص للأئمة وآخر للواعظات بمجلة منبر الإسلام

الاوقاف

المساجد

الانتخابات




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة