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الأوقاف: إعلام النواب تشيد بالحملات التحذيرية من سوء استخدام مواقع التواصل

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:57 م
الأوقاف: إعلام النواب تشيد بالحملات التحذيرية من سوء استخدام مواقع التواصل النائب محمد شعبان وكيل لجنة الاعلام بمجلس النواب
كتب - إسماعيل رفعت
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أكدت وزارة الأوقاف، أن النائب محمد شعبان وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أشاد بالحملات التحذيرية المكثفة لوزارة الأوقاف من الاستخدام السلبى والخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تطورت بصورة غير مسبوقة.

 

ووجه النائب محمد شعبان التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه الكبير بملف مواقع التواصل الاجتماعى وتحذيره المباشر والحاسم والواضح من خطورة الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعى، كنشر الشائعات وإضعاف النفوس.

 

وطالب النائب محمد شعبان من جميع الأئمة والدعاة على مستوى الجمهورية نقل رسالة وزير الأوقاف إلى جميع المواطنين والتأكيد لهم على أن بث الشائعات عبر مواقع التواصل إحدى وسائل حروب الجيل الرابع والجيل الخامس لتدمير المجتمعات من داخلها، من حيث التركيز على الإثارة، والتهوين من الإنجازات، والتركيز على السخرية والتهكم، والعمل على نشر اليأس والإحباط وخلق الأزمات، وفق خطط مدروسة وممنهجة وممولة، مؤكدا أن الأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف أصبح لهم مكانتهم الكبيرة فى قلوب وعقول كل المصريين ، فالجميع يثق فيهم وفي علمهم بلا حدود، وكلنا نلجأ إلى أئمة المساجد للرد على الفتاوى والتساؤلات الخاصة بالمواطنين.


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