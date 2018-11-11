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الأمن العام يضبط هاربا من 5 أحكام بالسجن المؤبد فى الشرقية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:55 م
الأمن العام يضبط هاربا من 5 أحكام بالسجن المؤبد فى الشرقية ضبط متهم - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد – دينا الحسينى
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ألقى رجال قطاع مصلحة الأمن العام، القبض على متهم محكوم عليه هارب بالشرقية مطلوب التنفيذ عليه فى 7 قضايا من بينها 5 أحكام بالسجن المؤبد، وبحوزته بندقية آلية وذخائر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات لرجال مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، بتردد المحكوم عليه الهارب "العوضى.م.ا" 27 سنة، على محل إقامته بدائرة المركز، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا "سرقة بالإكراه" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، قضية "شروع فى سرقة" محكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات، قضية "سرقة" محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته بندقية آلية، و11 طلقة لذات العيار، وبمواجهته اعترف بالأحكام الصادرة ضده، وحيازته للسلاح النارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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