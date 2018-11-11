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الأربعاء.. أسامة منير فى ضيافة جامعة عين شمس بلقاء مفتوح مع طلاب إعلام

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:00 ص
الأربعاء.. أسامة منير فى ضيافة جامعة عين شمس بلقاء مفتوح مع طلاب إعلام أسامة منير فى ضيافة جامعة عين شمس بلقاء مفتوح مع طلاب إعلام الأربعاء
كتب محمود راغب
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يستضيف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم علوم الإتصال والإعلام بكلية الآداب، الإعلامي أسامة منير المذيع بإذاعة "نجوم إف إم"، ظهر الأربعاء المقبل  بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.
 
وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سوزان القلينى عميدة كلية الآداب و الدكتورة هبه شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام ومدير المركز الإعلامي بالجامعة وإشراف سهيل محمود حمزة أمين مساعد الجامعة لشئون القطاع وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وبحضور الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
ويلتقى منير مقدم برنامج "أنا والنجوم وهواك" خلال الندوة بطلاب الجامعة  للإجابة عن تساؤلاتهم حول العمل الإذاعي ومقومات الإعلامي الناجح، وتضم محاور الندوة التي تحمل عنوان "الحب حياة" مفهوم المحبة التي ترتقى بالإنسان وتنشر السلام في المجتمع.
 
وتشهد الندوة تكريم الإعلامي أسامة منير، كما يعرض تقرير مصور عن سيرته المهنية من إنتاج طلاب القسم.
 
يذكر أن منير قد تخرج من كلية الآداب بجامعة عين شمس.

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