الأدلة الجنائية تعاين حريق مطعم "كريب" بفيصل.. صور

كتب بهجت أبو ضيف

انتقل خبراء الأدلة الجنائية إلى موقع الحريق الذى شب بمطعم وعقار بمنطقة فيصل بالجيزة مساء اليوم الأحد، حيث أجرى محمد حسن خبير الأدلة الجنائية معاينة لمكان الحريق لبيان أسبابه.

وتبين من خلال التحريات أن المطعم خاص بإعداد وجبات "الكريب" وكان من المنتظر أن يتم افتتاحه غدا الإثنين.

كانت غرفة عمليات نجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم و منزل فى فيصل، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، حيث تم محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها والسيطرة عليها.

سيارات الإطفاء أثناء السيطرة على النيران

حريق فيصل

جانب من الحريق