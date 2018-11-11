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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:31 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد محمد صلاح
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن أهم الأخبار والتقارير اليوم الأحد، فى مقدمتها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة النقل، وتأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن مجانية التعليم لا مساس بها، إضافة إلى إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، وإعلان وزير التموين تنقية 55 مليون بطاقة تموين.
 
 
 
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مجانية التعليم

مجانيه التعليم

محمد صلاح

الاهلي

الخطيب

الاسماعيلى

اليوم السابع بلس

بطاقات التموين

الارصاد

الطقس

الجماعة الاسلامية

قوائم الارهاب




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