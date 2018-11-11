اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن أهم الأخبار والتقارير اليوم الأحد، فى مقدمتها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة النقل، وتأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن مجانية التعليم لا مساس بها، إضافة إلى إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، وإعلان وزير التموين تنقية 55 مليون بطاقة تموين.