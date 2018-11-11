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اعتقال كولونيل نمساوي يشتبه في تجسسه لحساب روسيا

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:05 م
اعتقال كولونيل نمساوي يشتبه في تجسسه لحساب روسيا الشرطة النمساوية
رويترز
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نقلت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بى.إيه) عن متحدث باسم الادعاء فى سالزبورج إنه تم اعتقال ضابط كبير بالجيش من المعتقد أنه تجسس لصالح موسكو على مدى عقود. وقال المتحدث إن الضابط المتقاعد اعتقل فى النمسا العليا يوم الجمعة ويجرى استجوابه.

وكان المستشار النمساوى المحافظ زيباستيان كورتس، الذى يرأس ائتلافا مع حزب الحرية اليمينى المتطرف الموالى لموسكو، قد أعلن يوم الجمعة أنه من المعتقد أن كولونيلا متقاعدا تجسس لحساب موسكو منذ تسعينيات القرن الماضى وحتى هذا العام. ويدرس الادعاء طلب اعتقاله لحين محاكمته بعد التحقيق معه.

 

 


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