اسعار السمك البلطى ترتفع جنيهًا اليوم الأحد 11-11-2018

أسماء أمين

ارتفع السمك البلطى جنيها اليوم 11 نوفمبر بسوق العبور ، بحيث بلغ سعره ما بين 9 - 25 جنيها حسب النوع والحجم وبلغ سعر الفلية البلطى من 30 إلى 70 جنيها.

وبلغ سعر سمك التعابين ليصل من 40 إلى 145جنيها ، ويصل سعر السمك البورى ما بين 24 إلى 38 جنيها للكيلو. وبلغ سعر سمك البياض ما بين 28-34 جنيها ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى من 59 - 65 جنيها ، وبلغ سعر المكرونة والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو. وبلغ سعر المكرونة الخليجى من 34 - 40 جنيها وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو سعر سمك المرجان ليصل ما بين 22 إلى 41جنيها .

وسعر الجمبرى من 125 إلى 320جنيها حسب النوع والحجم فى حين ارتفع سعر الجمبرى الجامبو من 375 إلىى 425 جنيها وسعر الجمبرى المجمد من 125 إلى 165 جنيها وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو ، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 120جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 28- 34 جنيها وسمك وقار بلغ سعر الكيلو من 40 إلى 70 جنيها.