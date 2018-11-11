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استشهاد عنصر فى الحشد الشعبى العراقى بتفجير عبوة ناسفة بنينوى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:31 م
استشهاد عنصر فى الحشد الشعبى العراقى بتفجير عبوة ناسفة بنينوى جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
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أعلن آمر "اللواء 30" فى الحشد الشعبى العراقى، وعد القدو، اليوم الأحد، استشهاد أحد أفراد اللواء، بانفجار عبوة ناسفة، أثناء القيام بواجبه بتطهير إحدى القرى التابعة لناحية بعشيقة فى محافظة نينوى .

وقال القدو- فى تصريح أوردته قناة (العراقية) الإخبارية- إن أحد أفراد الجهد الهندسى التابع للواء 30 فى الحشد الشعبى استشهد خلال أداء واجبه بإزالة العبوات الناسفة، بقرية تيسخراب التابعة لناحية بعشيقة، مضيفا أن الحشد مستمر بعمليات تنظيف القرى والمناطق من العبوات الناسفة، نظرا لعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا أن هذه الدماء هى امتداد لتلك الدماء التى سالت لتحرير وتأمين محافظة نينوى .

 

 


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