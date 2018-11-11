استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ بنى سويف: علاج طفل وصرف 5 آلاف جنيه لأسرته

بنى سويف أيمن لطفى

قرر المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف صرف 5 آلاف جنيه مساعدة مالية عاجلة للمواطن رمضان مسلم سيد، والمقيم بقرية العجرة بمركز الفشن، والذى تم إلقاء الضوء على حالته وظروفه المعيشية الصعبة موقع اليوم السابع فى تحقيق تم نشره منذ أيام تحت عنوان ، والد طفل مريض ببنى سويف : نجلى يعانى من مياه على الكلى وثقب فى القلب.

واستقبل المحافظ والد الطفل بمكتبه، واستمع إلى مطالبه وظروفه الصعبة، وكلف مديرة شؤون المرأة ومسئول خط نجدة الطفل بالمحافظة شيماء كرم، بعدد من الإجراءات العاجلة، والتى تم تنفيذها فى نفس اليوم، منها عرض تقارير الحالة المرضية على أساتذة متخصصين بالمستشفى العام الذين بدورهم أعدوا تقريرا طبيا مبدئى، تضمن أن الطفل فى حاجة لإجراء جراحة قلب مفتوح ذات طابع خاص، على أن يتم توقيع الكشف الطبى الشامل على الطفل الذى يبلغ من العمر 20 شهرا " غدا الثلاثاء " ، مع إجراء التحاليل والأشعة له لإعداد التقرير النهائى للحالة.

كما أمر المحافظ بالتنسيق مع مديرية التضامن لسرعة الانتهاء من اجراءات الحماية الإجتماعية للأسرة، وهى صرف معاش تكافل وكرامة لوالدة الطفل، وللطفل المريض، مع التنسيق مع جمعية الأورمان للتعاون فى تأهيل منزل الأسرة ودعم المسكن بالمتطلبات الأساسية.

وأفادت شيماء كرم مسؤول نجدة الطفل بالمحافظة بأنه تم اليوم الحصول على تحويل من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف لمستشفى أطفال مصر بالقاهرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى والتى سيتم من خلالها المتابعة الطبية للطفل حتى بلوغه السن المناسبة لإجراء عملية القلب المفتوح.

وأوضحت شيماء كرم أنهم كانوا فى سباق مع الزمن لإستخراج كل الأوراق اللازمة فى نفس اليوم مثل : شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل، واستخراج كارت تأمين صحى وغيرها من الإجراءات.

وأكد المحافظ خلال لقائه بوالد الطفل المريض على أن مكتبه دائما مفتوح له ولكل المواطنين، مشددا على أنه سيتابع بنفسه حالة أسرته المعيشية حتى تتحسن ، ويتماثل إبنه للشفاء الكامل .