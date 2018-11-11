video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ بنى سويف: علاج طفل وصرف 5 آلاف جنيه لأسرته

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:10 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ بنى سويف: علاج طفل وصرف 5 آلاف جنيه لأسرته جانب من اللقاء
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

قرر المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف صرف 5 آلاف جنيه مساعدة مالية عاجلة للمواطن رمضان مسلم سيد، والمقيم بقرية العجرة بمركز الفشن، والذى تم إلقاء الضوء على حالته وظروفه المعيشية الصعبة موقع اليوم السابع فى تحقيق تم نشره منذ أيام تحت عنوان ، والد طفل مريض ببنى سويف : نجلى يعانى من مياه على الكلى وثقب فى القلب.

واستقبل المحافظ والد الطفل  بمكتبه، واستمع إلى مطالبه وظروفه الصعبة، وكلف مديرة شؤون المرأة ومسئول خط نجدة الطفل بالمحافظة شيماء كرم، بعدد من الإجراءات العاجلة، والتى تم تنفيذها فى نفس اليوم، منها عرض تقارير الحالة المرضية على أساتذة متخصصين بالمستشفى العام الذين بدورهم أعدوا تقريرا طبيا مبدئى، تضمن أن الطفل فى حاجة لإجراء جراحة قلب مفتوح ذات طابع خاص، على أن يتم توقيع الكشف الطبى الشامل على الطفل الذى يبلغ من العمر 20 شهرا  " غدا الثلاثاء "  ،  مع إجراء التحاليل والأشعة له لإعداد التقرير النهائى للحالة.

كما أمر المحافظ بالتنسيق مع مديرية التضامن لسرعة الانتهاء من اجراءات الحماية الإجتماعية للأسرة، وهى صرف معاش تكافل وكرامة لوالدة الطفل، وللطفل المريض، مع التنسيق مع جمعية الأورمان للتعاون فى تأهيل منزل الأسرة ودعم المسكن بالمتطلبات الأساسية.

وأفادت شيماء كرم مسؤول نجدة الطفل بالمحافظة بأنه تم اليوم الحصول على تحويل من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف لمستشفى أطفال مصر بالقاهرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى والتى سيتم من خلالها المتابعة الطبية للطفل حتى بلوغه السن المناسبة لإجراء عملية القلب المفتوح.

وأوضحت شيماء كرم أنهم كانوا فى سباق مع الزمن لإستخراج كل الأوراق اللازمة فى نفس اليوم  مثل : شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل، واستخراج كارت تأمين صحى وغيرها من الإجراءات.

وأكد المحافظ خلال لقائه بوالد الطفل المريض على أن مكتبه دائما مفتوح له ولكل المواطنين، مشددا على أنه سيتابع بنفسه حالة أسرته المعيشية حتى تتحسن ، ويتماثل إبنه للشفاء الكامل .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة 7 من العاملين بوحدة " تلت" ببنى سويف إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

العثور على جثة طفل داخل " جوال " أمام منزله ببنى سويف

رئيس جامعة بنى سويف: لن نتدخل فى انتخابات الاتحاد ونحترم اختيارات الطلاب

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

طفل مريض

مركز الفشن

استجابه لليوم السابع




لا تفوتك
وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة