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استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ القليوبية يوجه بسرعة عودة الإنترنت بشبرا الخيمة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:57 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ القليوبية يوجه بسرعة عودة الإنترنت بشبرا الخيمة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه وجه اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، بشأن سرعة علاج انقطاع أسلاك الإنترنت بمنطقة بيجام بعد شكاوى الأهالى، مشيرا إلى أنه تم تكليف مدير سنترال بيجام بالمرور على الشارع والمنطقة لمراجعة الخطوط والكابلات بالمنطقة، مشيرا إلى أنه بعد المعاينة تم التأكد من أن المنطقة تحتاج لصيانة عاجلة لبعض البوكسات والكابلات.

 

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف بعمل الصيانة فى خلال 48 ساعة، والعمل على عودة الإنترنت للمنطقة فى أسرع وقت ممكن، ولعودة شبكة الاتصالات الأرضية لطبيعة عملها من جديد.

 

وكان "اليوم السابع" نشر شكوى لأهالى شارع أمين مشهور، آخر كوبرى عرابى، بمنطقة شبرا الخيمة، من تهالك أسلاك خطوط الهواتف الأرضية مما أدى إلى انقطاع خدمات الإنترنت عن سكان المنطقة، رغم تقديم العديد من الشكاوى، لكن دون جدوى، مناشدين وزارة الاتصالات بالعمل على إصلاح الأعطال المتواجدة بكابينة الهواتف المتهالكة تمامًا.


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