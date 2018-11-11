استجابة لـ"اليوم السابع" تغيير خط صرف صحى بمحيط الحسين بعد غرق المنطقة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

استجابة لما نشره اليوم السابع، بعنوان "صور.. مياه الصرف الصحى تغرق الشوارع بمحيط مسجد الحسين"، تفقد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، محيط المشهد الحسينى، ووجه بإحلال وتجديد خط الطرف بطول 27 مترا لمعالجة المشكلة بشكل كلى ونهائى.

ووجه المهندس عادل حسين إدارة الترميمات بتنفيذ عملية إحلال وتجديد خط صرف صحى بطول27م وعمق 1.5م بمحيط الحسين وبجوار الباب الأخضر، وذلك بعد معاينة الخط وتبين وجود كسر بالفرعة، وكذلك وجود مشكلة ببعض الوصلات الخاصة ببعض العقارات المجاورة، والتى أدت إلى تسرب مياه صرف بجوار الباب الأخضر بالمشهد الحسينى واستطاعت إدارة الترميمات إنهاء الأعمال من حفر وتغيير فى 12 ساعة عمل متواصل انتهت صباح اليوم.

وطالب رئيس الشركة المواطنين بالحرص على الصيانة المستمرة لغرف التفتيش الداخلية لمنازلهم، حرصا على عدم انسدادها، وكذلك حسن استخدام الصرف الصحى وعدم إلقاء أى مخلفات تؤدى إلى إغلاق الشبكة أو المواسير الداخلية.